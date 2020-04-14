المشرفية: يحق لكل مواطن الوصول الى الاستمارة وتعبئتها الكترونيا ليتم التقييم بناء على معايير حددت من قبل برنامج عالمي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 19:14

المشرفية: يحق لكل مواطن الوصول الى الاستمارة وتعبئتها الكترونيا ليتم التقييم بناء على معايير حددت من قبل برنامج عالمي

منذ 1 ساعة 14 April، 2020
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