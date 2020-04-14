حزب الله نظم جولة لوسائل الاعلام للاطلاع على اجراءات لجنة ادارة ازمة كورونا في الجنوب

نظم حزب الله جولة ميدانية الثلاثاء للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة للاطلاع على الخطط والإجراءات التي أعدتها لجنة إدارة أزمة “كورونا” في منطقة الجنوب الأولى، والتي شملت الملفين الصحي والاجتماعي.

وانطلقت الجولة من ملعب الآثار في مدينة صور، حيث كان في استقبالهم مدير الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في المنطقة الأولى عبدالله نور الدين، الذي عرض “للوظيفة الإسعافية التي يقوم بها الدفاع المدني من خلال طاقم بشري ولوجستي ضخم يضم ما يفوق الـ140 سيارة إسعاف وإنقاذ وتعقيم”، مؤكدا على “جهوزية هذه السيارات وفرقها على مدار الوقت لتكون في خدمة الأهالي والتعامل مع أي حالات مصابة بفيروس كورونا”.

ثم كانت جولة داخل مجمع الإمام الحسين(ع) للاطلاع عمل اللجان الاجتماعية، التي تعمل على توضيب الحصص الغذائية والتموينة وتعقيمها، وعلى طريقة توصيلها إلى العائلات الفقيرة والمحتاجة مع مراعاة الشروط الصحية والطبية كافة.

بعدها كانت زيارة لمركز التشخيص الأولي في مدينة صور، بحيث اطلع الاعلاميون من مسؤول الهيئة الصحية في المنطقة الأولى الدكتور فادي الأطرش على سبل التعامل وإجراء الفحوص والتشخصيات الطبية مع أي مشتبهفيه بإصابة كورونا أو لمن يظهر عليه أي من أعراض هذه الفيروس.

وإلى مستشفى جويا الرعائي توجه بعدها الإعلاميون للاطلاع على مركز الحجر والعزل الصحي، حيث شرح مسؤول ملف الحجر الصحي في المنطقة الأولى الدكتور محمد سليمان الإجراءات التي يخضع لها أي مصاب بفيروس كورونا، وكيفية التعامل معه حتى تعافيه من هذا الفيروس بشكل تام، كما جال الإعلاميون على أقسام المستشفى مطلعين على غرف الحجر الصحي وتجهزاتها الطبية وغيرها.

وختام الجولة كان في مركز إدارة أزمة كورونا للمنطقة الأولى في بلدة دردغيا، حيث عرض المسؤول عن منطقة الجنوب الأولى في الحزب عبدالله ناصر “للخطوات والتدابير التي يقوم بها الحزب ضمن الخطة العامة له في المنطقة حتى تاريخ اليوم، إضافة إلى الخطوات المستقبلية التي ستكون قيد التفعيل في الايام المقبلة بحسب تطور الظروف”.

وأعلن ناصر أن “المنطقة تضم زهاء 500 ألف مواطن ستكون هذه الخطط والإجراءات في خدمة أي منهم تظهر عليه أعراض الكورونا”، ولفت إلى أن “عدد المتضررين اقتصاديا من الوباء بلغ 20 ألف عائلة”، مؤكدا “توزيع الحزب 17 الف حصة غذائية تجاوزت المليار و200 مليون ليرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام