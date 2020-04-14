طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية بعد “صواريخ الشمال”

حلقت طائرة مراقبة أمريكية الثلاثاء، فوق كوريا الجنوبية، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية ما يبدو أنها صواريخ كروز قصيرة المدى على الساحل الشرقي. وتم رصد طائرة “EP-3E” تابعة للبحرية الأمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية حوالي الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت سيئول)، وفقا لما أفاد به موقع “إير كرافت” متعقب حركة الطيران على حسابه على موقع تويتر. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قصيرة المدى مضادة للسفن تجاه البحر الشرقي اليوم.

وأضافت أن المقذوفات التي يفترض أنها صواريخ “كروز سطح – سفينة”، أُطلقت باتجاه الشمال الشرقي من المناطق القريبة من بلدة مونتشون الساحلية الشرقية في حوالي الساعة السابعة صباحا، مضيفة أنها حلقت لمسافة حوالي 150 كيلومترا. وذكرت أن “الجيش يراقب الوضع عن كثب لاحتمال عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضع الاستعداد”. وأضافت “إلى جانب إطلاق الصواريخ، أطلقت كوريا الشمالية أيضا صواريخ جو – أرض من الطائرات المقاتلة من طراز “سوخي” فوق مدينة وونسان الساحلية الشرقية. ولم يُعرف على الفور ما إذا كان الزعيم كيم جونغ-أون قد أشرف على عمليات الإطلاق الأخيرة.

ويأتي هذا في ليلة الذكرى رقم 108 لميلاد الزعيم الراحل كيم إيل سونغ، وهو مؤسس الدولة الشيوعية وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

المصدر: سبوتنيك