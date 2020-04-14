العدو الاسرائيلي يفرج عن أسير فلسطيني بعد اعتقاله لمدة 18 عاما

أفرجت سلطات العدو الصهيوني عن الأسير الفلسطيني إسماعيل عبد اللطيف محمدعلي أبو عيشة(45 عاما) من بلدة بيت وزن قضاء مدينة نابلس الفلسطينية، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثمانية عشر عاما.

واعتقل أبو عيشة في 15/04/2002 ووجهت له سلطات العدو تهمة التخطيط للقيام بعملية استشهادية والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين.

يشار إلى أن الأسير المحرر إسماعيل أبو عيشة ولد بتاريخ 11/01/1975 وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن رامون الصحراوي.

المصدر: فلسطين اليوم