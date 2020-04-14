زعيتر: على الحكومة اللبنانية ان تعيد كل من يطلب العودة بسبب كورونا

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب غازي زعيتر إن على الحكومة اللبنانية ان تعيد كل من يطلب العودة الى لبنان بسبب وباء كورونا ولا سيما الطلاب منهم.

وأضاف زعيتر الثلاثاء “وعدتنا الحكومة بخطة كاملة وشاملة في موضوع المساعدات، فقدمت مبلغ 400 الف ليرة الى (العائلات الأكثر حاجة وتضررا من التعبئة العامة)”، وتابع “حسنا فعل معالي وزير الشؤون الاجتماعية، ولكن يجب ألا يزج الجيش في هذا الموضوع، فهو وسيط واطالب البلديات والمخاتير الذين انتخبهم الشعب بتولي هذا الأمر”، وقال “اذا كان هناك من حساسيات ومسؤوليات تكون بين المواطن والهيئة الرسمية، واقترح ان تعطى المساعدات عبر المخاتير والمجالس البلدية وهم ادرى بظروف بلداتهم ومشاكلها”.

من جهة ثانية، لفت زعيتر الى ان “رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى الجلسة التشريعية ومن بين البنود واقتراحات القوانين المدرجة فيها اقتراح قانون العفو العام”، وتابع “نتحدث عن قانون عفو شامل باستثناء من قتل الجيش واعتدى على الامن الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام