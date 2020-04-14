“تجمع العلماء”: كل بلاءاتنا ناتجة عن الطائفية البغيضة والعصبية الحزبية

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الثلاثاء بمناسبة ذكرى عناقيد الغضب والحرب الأهلية اللبنانية إن “الأحداث الأليمة الكثيرة التي مرت على لبنان وتاريخه حافل بالمآسي التي كان من المفترض أن تكون باعثا على العبرة وعدم الوقوع مرة أخرى في أمثالها”.

واكد البيان ان “كل بلاءاتنا ناتجة عن الطائفية البغيضة والعصبية الحزبية والارتباط اللاواعي بشخصيات سياسية نتيجة علاقة غير مبنية على الفكر الواعي، بل على المصالح والعصبية”، وسأل “هل استفاد الشعب اللبناني من هذه الحرب دروسا وعبرا كي لا يعود إليها مرة أخرى؟ هل خرج من الطائفية السياسية التي كانت سببا أساسيا في اشتعالها؟ أم أنه إلى الآن لم تسمح القوى الطائفية بتطبيق ما أتفق عليه في اتفاق الطائف من إلغاء الطائفية السياسية؟”.

واكد البيان ان “الذي ردع العدو الصهيوني في أن يتمادى في إجرامه ومجازره وأوقفه عند حده وجعله يفكر ألف مرة قبل إرتكاب جريمة جديدة هي المقاومة الإسلامية والتحالف الماسي بين الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام