مع استمرار انتشار فيروس كورونا فى جميع دول العالم يكشف الباحثون دائما وراء المدة التى يمكن أن يعيشها الفيروس على الأسطح والأماكن والتى أثبت أن الفيروس يعيش لساعات طويلة على الأسطح وينتقل عن طريق الرذاذ من شخص مصاب لشخص سليم، ولكن هل يعيش فيروس كورونا على الشعر أو ينتقل من خلاله؟

وحسب ما ذكره موقع today ، قال الدكتور سعد عمر مدير معهد بيل للصحة العالمية، أن فيروس كورونا لن يعيش على الشعر لفترات طويلة مثل الاسطح الاخرى ، وعادة تعيش الفيروسات اقل على الاسطح المسامية مثل الشعر والاسطح الملساء مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.

وأشار الدكتور آدم فريدمان ، الرئيس المؤقت للأمراض الجلدية بكلية جورج واشنطن للطب والعلوم الصحية ، إلى أن ذلك يعتمد على ظروف الشعر، فاذا كنت تمزق شعرك وتساقط منه بعض الخصل وجاء عليها رذاذ شخص مصاب بالفيروس فمن الممكن أن يعيش عليه الشعر لمدة ثلاثة ايام، اما اذا كان الشعر فى فروة الرأس يكون الوضع مختلف.

إذا كان هذا الشعر لا يزال مثبتًا في فروة الرأس ، فستكون القصة مختلفة لان الشعر يحتوى على نسبة عالية من الزيوت الطبيعية المضادة للبكتيريا مما يحد من خطر الاصابة بالعدوى، ولكن لا يجب ان نعتمد على زيوت الشعر فعليك بالاهتمام بغسل الشعر دائما ووقايته من فيروس كورونا لأن هناك مواد سطحية ستلتصق بالزيوت والبكتيريا لذلك يجب غسل الشعر يوميا مرة.

اما عن نظرية انتقال الفيروس من الشعر الى اليدين الى الغشاء المخاطي ، لا يوجد دليل مباشر اذا كان لك صحيح ام لا ولكن الخطر الحقيقى هو التواجد فى صالون الحلاقة فلا تضمن نظافة او صحة العاملين بالمكان ومن يترددون عليه.

المصدر: اليوم السابع