بعد إجراء الإختبارات .. نصف سكان آيسلندا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا

اختبرت أيسلندا 10 ٪ من سكانها سكانها بحثًا عن الفيروس التاجي بشكل عشوائي ووجدت أن نصف الأشخاص يعانون من كورونا دون أن يدركوا ذلك، ودون أية أعراض عليهم.

وهذا ما دفع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الى التقدير بأن ما يصل إلى واحد من كل أربعة أشخاص قد يكون يعانون من COVID-19 بدون أعراض.

من المؤكد أن الولايات المتحدة لم تختبر مثل هذه النسبة العالية من سكانها. حطم موقع الإحصاءات على الإنترنت Worldometer عدد اختبارات الفيروسات التاجية التي أبلغت عنها كل ولاية، حوالي 2.3 مليون ، في المجموع أجري ما يعادل حوالي 7100 اختبار لكل مليون شخص. وبنفس المقياس ، أفادت أن أيسلندا أجرت 96000 اختبار لكل مليون شخص.

قال الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي في 6 أبريل (نيسان) إن ما يقرب من مليوني أمريكي ، أو 0.6 ٪ من سكان الولايات المتحدة ، قد تم اختبارهم لـ COVID-19. كما حذر التقرير الأخير من نقص الامدادات في الاختبار ووقت الانتظار الطويل.

وهذا يعني أن “أفضل البيانات” حول فيروسات التاجية قادمة من أيسلندا في الوقت الحالي.

وفي حين لم تفرض أيسلندا إغلاقًا وطنيًا ، ولا تزال العديد من المتاجر والشركات مفتوحة ، فقد حظرت التجمعات التي تضم أكثر من 20 شخصًا. يعتمدون في الغالب على الثقة في أن مواطنيها يمارسون العزلة والبعد الاجتماعي. حتى 10 أبريل / نيسان ، أحصت الدولة أكثر من 1600 إصابة بفيروسات تاجية وستة حالات وفاة.

المصدر: اخبار الان