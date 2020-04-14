لافروف: روسيا والولايات المتحدة تعتزمان العمل بشكل أكبر على الاستقرار الاستراتيجي 

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن “روسيا والولايات المتحدة تعتزمان العمل بشكل أكبر على الاستقرار الاستراتيجي”، حسب قوله. وقال الوزير الروسي للصحفيين الثلاثاء “لدينا مع الولايات المتحدة عزم على استئناف العمل بشكل أكبر حول الاستقرار الاستراتيجي بشكل عام، وكذلك بالطبع، الفضاء الخارجي”. وأضاف لافروف “اتصل بي مايك بومبيو قبل أسبوعين، وتطرق إلى موضوع استئناف المفاوضات بشأن تحديد الأسلحة والاستقرار الاستراتيجي بشكل عام”، لافتاً إلى أنه “نحن نرحب بهذا الاهتمام من الشركاء الأميركيين، لأننا كنا نشجعهم لفترة طويلة للتعامل مع هذه المشاكل بشكل أكثر نشاطا”.

المصدر: سبوتنيك