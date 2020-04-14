ستولتنبرغ: قوات الناتو مستعدة للرد على أي تهديد في ظل انتشار فيروس كورونا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن قوات الحلف مستعدة للرد على أي تهديد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، رغم تخفيض عددها. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، “صحيح ان مهمتنا التدريبية في العراق خفضت وهذا لا علاقة له بالفيروس بل بالأمن وهي مهمة تدريبية لمساعدة القوات العراقية لمحاربة عدم ظهور داعش مرة أخرى ونحن أخذنا قرار ان نزيد تدريباتنا مرة أخرى عندما تكون الظروف تسمح لذلك”.

وأضاف ستولتنبرغ “=نحن خفضنا التدريب ولكننا أيضا مستمرين بمهاتنا على الرغم من العدد القليل المتواجد الان حتى أن مهماتنا مستمرة في أفغانستان وكوسوفو”. وأكد “مهماتنا مستعدة للرد على أي تهديد قي ظل انتشار الفيروس استعداداتنا مازالت مستمرة”.

المصدر: سبوتنيك