أمازون توظف 75 ألف عامل إضافي لمواكبة ارتفاع الطلبات في ظل كورونا

تخطط أمازون لتوظيف 75 ألف عامل إضافي لتلبية الطلب المتزايد على الضروريات المنزلية والسلع الأخرى التي حفزت جائحة فيروس كورونا الطلب عليها.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها وظفت 100 ألف عامل جديد لمراكز التوزيع منذ الإعلان عن خطط للقيام بذلك في منتصف مارس/آذار، مضيفة أنها تتوقع أن تنفق أكثر من 500 مليون دولار على زيادة الأجور للعمال، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 350 مليون دولار.

وتسارع أمازون لجلب الموظفين لتلبية الطلب المتزايد من العملاء العالقين في منازلهم، بينما تواجه أيضاً ضغوطاً من المشرعين والعمال لاتخاذ المزيد من احتياطات السلامة وإغلاق المنشآت التي وصل إليها الفيروس.

وكتبت أمازون في تدوينة نشرتها إن “أهم ما يشغل بالنا هو ضمان صحة وسلامة موظفينا. لقد قمنا بأكثر من 150 عملية تحديث للمساعدة في حماية الموظفين، من إجراءات التنظيف المحسنة والتباعد الاجتماعي إلى اتباع جهود جديدة مثل استخدام الضباب المطهر في مركز تلبية الاحتياجات في نيويورك”.

وقد ظهرت حالات مصابة بالفيروس في مرافق بواشنطن وكاليفورنيا ونيويورك وغيرها، ما أثار للعديد من المناشدات لإغلاق مراكز تلبية الطلبات للتنظيف العميق. كما قام موظفون أيضاً بتنظيم احتجاجات على قرار أمازون بإبقاء المستودعات مفتوحة.

المصدر: سي ان ان