اليمن: اعتداءات العدوان مستمرة في مختلف المناطق

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خروقاتها لإتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وشن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظتي مأرب والبيضاء.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “خروقات العدوان بلغت 66 خرقا بينها تحليق طائرة تجسسية في أجواء مدينة حيس و 23 خرقا بقصف مدفعي و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”، وأكد “إصابة طفلة بجروح إثرقصف مدفعي لقوى العدوان على قرية المنقم في مديرية الدريهمي المحاصرة وقصفت المدفعية بعدد من القذائف قرية الدحفش في أطراف المديرية ذاتها”.

وأشار المصدر إلى أن “قصفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة للمرتزقة استهدف حارة الضبياني في منطقة 7يوليو السكنية، فيما تم استهداف منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بقصف مدفعي”، ولفت إلى أنه “تم قصف مناطق متفرقة بكيلو 16 بالمدفعية والعيارات الرشاشة”، وذك ان “قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدوية”.

ولفت المصدر إلى أن “طيران العدوان شن ست غارات على مديريتي مدغل ومجزر في محافظة مأرب واستهدف بثلاث غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء”.

المصدر: موقع انصار الله