مراسل المنار: الجيش اللبناني انتشر في المنطقة لمنع خرق الأراضي المحررة وفصلت قوات اليونيفيل بين الجانبين قبل أن تنسحب القوة المعادية بعد اربع ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 13:24

مراسل المنار: الجيش اللبناني انتشر في المنطقة لمنع خرق الأراضي المحررة وفصلت قوات اليونيفيل بين الجانبين قبل أن تنسحب القوة المعادية بعد اربع ساعات

منذ 18 mins 14 April، 2020
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