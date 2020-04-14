اليمن: خسائر كبيرة للعدوان بصد محاولة تقدم بصرواح في مأرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 13:24

اليمن: خسائر كبيرة للعدوان بصد محاولة تقدم بصرواح في مأرب

منذ 18 mins 14 April، 2020
يمن999
اليمن - عربي وإقليمي

صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الثلاثاء محاولة تقدم فاشلة لقوى العدوان السعودي الاميركي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “قواتنا تمكنت من التصدي لزحف واسع فجر اليوم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم”.

وأشار سريع إلى أن “طيران العدوان شن 20 غارة جوية خلال الـ6 الساعات الماضية منها 14 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف و6 غارات على مديرية صرواح”.

المصدر: موقع انصار الله

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