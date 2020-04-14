اليمن: خسائر كبيرة للعدوان بصد محاولة تقدم بصرواح في مأرب

صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الثلاثاء محاولة تقدم فاشلة لقوى العدوان السعودي الاميركي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “قواتنا تمكنت من التصدي لزحف واسع فجر اليوم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم”.

وأشار سريع إلى أن “طيران العدوان شن 20 غارة جوية خلال الـ6 الساعات الماضية منها 14 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف و6 غارات على مديرية صرواح”.

المصدر: موقع انصار الله