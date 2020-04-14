مراسل المنار: قوة مشاة صهيونية ترافقها عناصر هندسية مدعومة بجرافة عسكرية ودبابة ميركافا عبرت بوابة الجدار ودخلت الى أراضٍ لبنانية محتلة (المتحفظ عليها) جنوبي بلدة العديسة ونصبت خيمة ثبتت بداخلها أجهزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 13:24
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مراسل المنار: قوة مشاة صهيونية ترافقها عناصر هندسية مدعومة بجرافة عسكرية ودبابة ميركافا عبرت بوابة الجدار ودخلت الى أراضٍ لبنانية محتلة (المتحفظ عليها) جنوبي بلدة العديسة ونصبت خيمة ثبتت بداخلها أجهزة
منذ 19 mins
14 April، 2020
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