وزارة الصحة العامة : 9 اصابات جديدة بكورونا رفعت عدد الحالات المثبتة الى 641 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 13:24

وزارة الصحة العامة : 9 اصابات جديدة بكورونا رفعت عدد الحالات المثبتة الى 641

منذ 27 mins 14 April، 2020
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