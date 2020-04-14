السرايا اللبنانية في زيارة تضامن لبلدية برجا: نضع امكاناتنا الصحية واللوجستية بتصرف خلية الازمة لمكافحة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2020 - 11:14

السرايا اللبنانية في زيارة تضامن لبلدية برجا: نضع امكاناتنا الصحية واللوجستية بتصرف خلية الازمة لمكافحة كورونا

منذ 15 mins 14 April، 2020
وفد من السرايا اللبنانية يزور بلدية برجا ويقدم يد العون في مواجهة كورونا
لبنان

انطلاقا من الواجب الوطني والديني والانساني و في سياق البرنامج العام لمحور الساحل والجبل، وتحت شعار سنخدمكم باشفار العيون، قام وفد من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي بزيارة بلدية برجا في اقليم الخروب والتقى خلالها رئيس البلدية ريمون حمية وعدد من اعضائها، حيث كان الهدف من اللقاء والزيارة تقديم الشكر، ومد يد العون  لتوحيد  الجهود المبذولة، لمكافحة فايروس كورونا والحد من انتشاره .

كما اكد الوفد على وضع بعض الامكانات الصحية واللوجستية بتصرف البلدية وخلية الازمة .

وفي المقابل شكر الريس حمية الوفد الزائر واثنى على مبادرته الانسانية، البعيدة عن الحسابات السياسية والمناطقية وفي الختام شكر الوفد رئيس البلدية واعضائها باسم قيادة المقاومة على حسن الاستقبال والضيافة، و قدموا لهم بعض اللوازم الطبية والصحية للبلدية وخلية الازمة.

واكدت السرايا اللبنانية أنها جاهزة للوقوف مع أهلها كواجب وطني يفرضه عليها الدين وتفرضه الأخلاق والوطنية لحين انتهاء الأزمة ان شاء الله بعيداً عن أي مآرب وحسابات ساسية ، مشيرة الى ان الوقت حالياً يُلزمنا جميعاً بالتكاتف لطرد هذا الوباء اللعين …

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة