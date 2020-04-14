السرايا اللبنانية في زيارة تضامن لبلدية برجا: نضع امكاناتنا الصحية واللوجستية بتصرف خلية الازمة لمكافحة كورونا

انطلاقا من الواجب الوطني والديني والانساني و في سياق البرنامج العام لمحور الساحل والجبل، وتحت شعار سنخدمكم باشفار العيون، قام وفد من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي بزيارة بلدية برجا في اقليم الخروب والتقى خلالها رئيس البلدية ريمون حمية وعدد من اعضائها، حيث كان الهدف من اللقاء والزيارة تقديم الشكر، ومد يد العون لتوحيد الجهود المبذولة، لمكافحة فايروس كورونا والحد من انتشاره .

كما اكد الوفد على وضع بعض الامكانات الصحية واللوجستية بتصرف البلدية وخلية الازمة .

وفي المقابل شكر الريس حمية الوفد الزائر واثنى على مبادرته الانسانية، البعيدة عن الحسابات السياسية والمناطقية وفي الختام شكر الوفد رئيس البلدية واعضائها باسم قيادة المقاومة على حسن الاستقبال والضيافة، و قدموا لهم بعض اللوازم الطبية والصحية للبلدية وخلية الازمة.

واكدت السرايا اللبنانية أنها جاهزة للوقوف مع أهلها كواجب وطني يفرضه عليها الدين وتفرضه الأخلاق والوطنية لحين انتهاء الأزمة ان شاء الله بعيداً عن أي مآرب وحسابات ساسية ، مشيرة الى ان الوقت حالياً يُلزمنا جميعاً بالتكاتف لطرد هذا الوباء اللعين …

المصدر: موقع المنار