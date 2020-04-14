وزير الصحة البولندي يتوقع استمرار وباء كورونا على الأقل لمدة سنة

توقع وزير الصحة البولندي، لوكاش شوموفسكي، اليوم الثلاثاء، أن يستمر اجتياح وباء فيروس كورونا على الأقل لمدة سنة. وقال شوموفسكي، خلال مشاركته في بث اذاعة ” إر إم إف إف إم” اليوم ” اجتياح الوباء، بتقديراتي، سيستمر على الأقل لسنة. نحن نستعد لمواجهة طويلة ضد فيروس كورونا”. كما أضاف الوزير البولندي بأن مواطني بلاده لن يتمكنوا من قضاء إجازاتهم الصيفية بالطريقة، التي يريدونها، موضحا أنه ” ليست هناك أي بيانات، تشير إلى أن الوباء سينتهي جراء حلول الصيف”.

كما استبعد الوزير البولندي تنظيم موسم العطلة الصيفية للأطفال في البلاد بسبب أزمة ” كوفيد – 19″ خلال العام الحالي. هذا وفرضت بولندا مؤخرا نظامًا وبائيًا فيما يتعلق بانتشار الفيروس التاجي. ووفقًا لأحدث البيانات ، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بولندا أكثر من 6934 شخصًا ، في حين توفى منهم 245 شخصا. وقررت حكومة البلاد سابقاً، إغلاق الحدود للأجانب ، واستعادة السيطرة على الحدود مع دول شنغن، ووقف الحركة الجوية وتعليق عمل طرق السكك الحديدية الدولية ، والحد من حركة الأشخاص ، باستثناء حالات الضرورة. كما تم إغلاق المدارس، والجامعات، مرافق الترفيه والمطاعم وغيرها.

المصدر: سبوتنيك