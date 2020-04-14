89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنها تلقت تقارير عن 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني تم رصدها أمس الاثنين، بما فيها 86 حالة وافدة من الخارج. وأضافت اللجنة الثلاثاء في تقرير لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالوباء المؤكدة في الصين بلغ 82249 حالة، بما في ذلك 1170 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج و77738 شخصا غادروا المستشفى بعد شفائهم، و3341 شخصا توفوا بسبب المرض.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الصينية، أن الحكومة وافقت على إجراء تجارب سريرية على لقاحين خاملين لمكافحة كورونا. وطور اللقاحين معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة وشركة سينوفاك بايوتيك ومقرها بكين.

المصدر: روسيا اليوم