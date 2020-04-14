كوريا الشمالية تطلق عدة قذائف من المرجح أنها صواريخ مجنحة قصيرة المدى (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 08:54

كوريا الشمالية تطلق عدة قذائف من المرجح أنها صواريخ مجنحة قصيرة المدى (وكالة سبوتنيك)

منذ 23 mins 14 April، 2020
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