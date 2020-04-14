“تايمز”: بريطانيا ستجدد الإغلاق العام حتى 7 ايار / مايو على الأقل

ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أنه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية، دومينيك راب، بعد غد الخميس، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى 7 مايو المقبل على الأقل.

ويتولى راب مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19.

وكان راب قال يوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليا قبل أن تتأكد من سلامة القرار.

وسجلت المملكة المتحدة 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الصحة يوم الاثنين.

المصدر: وكالة رويترز