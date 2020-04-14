الصين: إصابة 111 إفريقيا بكورونا في مدينة قوانغتشو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2020 - 08:54

الصين: إصابة 111 إفريقيا بكورونا في مدينة قوانغتشو

منذ 40 mins 14 April، 2020
اصابة افارقة بكورونا
أخبار دولية - الصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء، أن الفحوص التي أجريت حتى يوم الاثنين، أظهرت إصابة 111 إفريقيا في مدينة قوانغتشو جنوب البلاد بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن النائب التنفيذي لرئيس بلدية قوانغتشو قوله، إن من بين هؤلاء المصابين 19 حالة وافدة، مضيفة  أن إجمالي الأفارقة في المدينة وعددهم 4553 شخصا خضعوا لفحوص الحمض النووي منذ الرابع من أبريل.

ونفت الصين يوم الاثنين اتهامات لدبلوماسيين أفارقة وأمريكيين، بأن الأجانب من ذوي البشرة السمراء في المدينة يخضعون لفحص قسري لفيروس كورونا وحجر صحي ومعاملة سيئة.

المصدر: وكالة شينخوا

التعليقات

ذات صلة