التحكم المروري: اصطدام مركبة بحائط نفق ‎المطار باتجاه ‎بيروت الاضرار مادية ودراج من ‎مفرزة سيربعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 08:54

التحكم المروري: اصطدام مركبة بحائط نفق ‎المطار باتجاه ‎بيروت الاضرار مادية ودراج من ‎مفرزة سيربعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 51 mins 14 April، 2020
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