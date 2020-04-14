اعتبارا من ايار/ مايو .. سلطنة عمان تخفض إنتاج النفط 200 ألف برميل يوميا

قالت وزارة النفط في سلطنة عمان، إنها طلبت من شركاتها المنتجة للنفط خفض إنتاج الخام 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من ايار/ مايو وحتى نهاية حزيران / يونيو تماشيا مع اتفاق أوبك.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن عمان ستبلغ زبائنها بذلك.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا وهي المجموعة التي تعرف باسم “أوبك+”، قد اتفقت يوم الأحد على خفض الإنتاج من أجل زيادة أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا.

ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات بالتدريج حتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: وكالة رويترز