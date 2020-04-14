نيجيريا تمدد الإغلاق العام 14 يوما بسبب زيادة “مقلقة” في إصابات كورونا

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري في خطاب إلى الأمة يوم الاثنين إن السلطات ستمدد إجراءات العزل العام في ولايات لاغوس وأبوجا وأوجون 14 يوما أخرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد؟

وكانت السلطات قد فرضت إجراءات العزل العام لمدة 14 يوما في المناطق الثلاث بدءا من 30 مارس آذار.

وبحسب وكالة رويترز ،قال بخاري إن تمديد العزل العام ضروري بسبب زيادة “مقلقة” في الحالات الإيجابية في عدد من الولايات.

وسجلت نيجيريا 323 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، ثلاثة أرباعها تقريبا في لاجوس وأبوجا. وتوفي عشرة أشخاص بسبب الفيروس.

ونيجيريا أكبر دول أفريقيا سكانا إذ يبلغ عددهم 200 مليون نسمة.

المصدر: وكالة سبوتنيك