غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و13 جريحاً في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 08:52

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و13 جريحاً في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 14 April، 2020
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