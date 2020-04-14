البرلمان التركي يقر تشريعا للإفراج عن عشرات آلاف السجناء بسبب كورونا

وافق البرلمان التركي على تشريع، سيسمح بإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء في البلاد، في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا في السجون.

وصوت للتشريع 279 نائبا في البرلمان، فيما عارضه 51 نائبا، وحظي بدعم حزب العدالة والتنمية الموالي للرئيس رجب طيب أردوغان، وحلفائه من حزب “الحركة القومية”.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد لا يسمح بالإفراج عن المحكومين بتهم متعلقة بالإرهاب.

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل الوفيات الأولى بفيروس كورونا في السجون التركية، الاثنين.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في تركيا إلى 1296 حالة مع تسجيل 98 وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين، أكثر من 61 ألف حالة.

المصدر: وكالة رويترز