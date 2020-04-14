الخارجية الأمريكية: خليل زاد سيجتمع بممثلي طالبان في الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن كبير المفاوضين الأمريكيين في المحادثات مع حركة طالبان الأفغانية، سيعقد مباحثات مع مسؤولين من الحركة في الدوحة الاثنين.

وذكرت، أن “زلماي خليل زاد توجه إلى الدوحة أمس الأحد”، وأنه سيجتمع مع ممثلي طالبان “لبحث التحديات الراهنة التي تواجه تنفيذ الاتفاق بين أمريكا وطالبان”.

تأتي المحادثات بين الممثل الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد ومسؤولي طالبان عقب إفراج حكومة كابل عن نحو 300 سجين من الحركة وإفراج الحركة عن محتجزين مؤيدين للحكومة للمرة الأولى.

ويدعو اتفاق عقد بين الولايات المتحدة والحركة في فبراير الماضي، إلى انسحاب القوات الأمريكية على مراحل، وكذلك إلى الإفراج عن نحو 5 آلاف محتجز من طالبان وما يصل إلى ألف أسير من الحكومة تمهيدا لبدء مفاوضات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية.

المصدر: وكالة رويترز