المشرفية: إرجاء توزيع المساعدات المالية إلى حين انتهاء الجيش من التدقيق باللوائح بناء على طلبنا

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، إرجاء توزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي كان مقررا البدء به اعتبارا من يوم غد، بسبب أخطاء واردة في اللوائح، وإلى حين انتهاء الجيش من التدقيق في هذه اللواء “بناء على طلب الوزارة”.

جاء ذلل في بيان للمشرفية في ما يأتي نصه: “كما وعدنا المواطنين بالتدقيق في اللوائح التي تعدها بعض القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة الشؤون الإجتماعية بأسماء العائلات الأكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، وفق معايير موحدة لتكون عادلة وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقرها مجلس الوزراء، فقد تم إرسال هذه اللوائح إلى الجيش اللبناني لتنقيحها والتدقيق في صحة معلوماتها والاستعداد للتحضيرات اللوجستية المتعلقة بها، وذلك للبدء في توزيع هذه المساعدات.

ونظرا لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة، فقد قررت الوزارة إرجاء توزيع هذه المساعدات إلى حين انتهاء الجيش من التدقيق فيها بناء على طلب الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام