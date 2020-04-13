العراق يجلي مواطنيه العالقين في السعودية وماليزيا

أعلنت الحكومة العراقية إجلاء 447 من رعاياها العالقين في ماليزيا والسعودية، عقب يومين من قرارها فتح الأجواء وتسيير رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الخارج.

وقالت وزارة النقل إنه “تم صباح اليوم الاثنين إجلاء 275 عراقيا عالقا في ماليزيا، و172 في السعودية”.

وأقرت السلطات العراقية، خطة تهدف إلى إعادة المواطنين الراغبين بالعودة بعد تعليق حركة الطيران بين الدول إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى جاسم مؤخرا، عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي.

وأوضح أن “العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد من قبل اللجان المختصة المتواجدة في جميع المطارات العراقية”.

المصدر: وكالات