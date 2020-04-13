كورونا تصل إلى سجون تركيا.. تسجيل أول وفيات بالفيروس

أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 وفيات على الأقل جراء فيروس كورونا المستجد في سجون البلاد.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، في تصريح صحفي: “تم تشخيص إصابة 17 مدانا في 5 مؤسسات عقابية بعدوى COVID-19. وفقد 3 منهم حياتهم أثناء العلاج”.

وأشار غل مع ذلك إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات مؤكدة بالفيروس في السجون المفتوحة داخل البلاد.

وتابع أن 14 مدانا من أصل المصابين الـ17 يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، مبينا أن 13 منهم في حالة صحية جيدة، بينما تم نقل مريض آخر إلى غرفة العناية المركزة نظرا لمعاناته من أمراض مزمنة إضافة إلى “COVID-19”.

كما أفاد أيضا بثبوت الإصابات بكورونا لدى 14 قاضيا ومدعيا، و32 من الموظفين القضائيين، و79 من الكوادر العاملة في السجون، و34 من المتخصصين في الطب الشرعي.

وتشهد تركيا في الأسابيع الماضية تدهورا مستمرا لتفشي كورونا المستجد، وتعتبر الدولة الـ9 في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بـ56956 حالة، والـ12 من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ1198 حالة.

المصدر: وكالات