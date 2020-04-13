بلدية برجا: تسجيل حالة جديدة مثبتة مخبريا و4 حالات شفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2020 - 21:14

بلدية برجا: تسجيل حالة جديدة مثبتة مخبريا و4 حالات شفاء

منذ 31 mins 13 April، 2020
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لبنان

أعلنت لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا، في تقريرها العشرين، أنه خلال ال24 ساعة الماضية “تم تسجيل حالة واحدة مثبتة مخبريا، وان عدد حالات الشفاء بلغ 4 حالات”.

وأشارت إلى ان العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 13 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، وحالة وفاة واحدة “حتى الساعة”، وأنها تنتظر نتيجة حالتين مخالطتين.

وختمت مؤكدة أنها “تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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