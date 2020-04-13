مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة الايرانية طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2020 - 21:14

مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة الايرانية طهران

منذ 47 mins 13 April، 2020
أخبار موقع المنار

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