عمليات تعقيم قطارات مترو الأنفاق يوميا في العاصمة الايرانية طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2020 - 21:14

عمليات تعقيم قطارات مترو الأنفاق يوميا في العاصمة الايرانية طهران

منذ 51 mins 13 April، 2020
3424526
خبر وصورة

3424534

المصدر: مهر

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