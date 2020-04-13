الرئيس روحاني: الخطوات المتخذة في اجتماع “اوبك +” ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2020 - 21:14

الرئيس روحاني: الخطوات المتخذة في اجتماع “اوبك +” ايجابية

منذ 1 ساعة 13 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة