وفاة شخصين في المغرب ترفع إجمالي ضحايا وباء “كوفيد-19” في المملكة إلى 120

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 85 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 1764، لافتة إلى ارتفاع حالات الوفيات إلى 120 بعد تسجيل حالتين جديدتين منذ الأمس.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، “إجمالي الحالات المصابة بوباء كورونا والقائمة حاليا 1746 بعد تسجيل 85 إصابة جديدة، والوفيات وصلت إلى 120 بعد تسجيل حالتين جديدتين”.

ويعيش المغاربة منذ 20 آذار/مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، ويمنع منعا بات على المواطنين الخروج بعد السادسة مساءا، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 نيسان/ أبريل، ومن المتوقع تمديدها إلى 10 أيار/مايو المقبل.

وكانت الحكومة المغربية قد قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة حسب حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب، وحذرت كل مخالف بعقوبة السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (دولار واحد يساوي 9.5 درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، “جائحة” ، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك