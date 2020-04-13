النائب الموسوي: مسؤولية الحكومة تأمين العودة الآمنة للمغتربين

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي، خلال لقاء إعلامي في بلدة النبي شيت، أن “الحكومة مشكورة بإعادة المغتربين والطلاب اللبنانيين الراغبين في العودة إلى الوطن بسبب جائحة كورونا، وهذا الأمر ينبغي استكماله بأسرع وقت ممكن، لأن مناشدة الطلاب والمغتربين الملحة تتواصل مع كل المسؤولين وكل الجهات لرغبتهم في العودة إلى الوطن”.

وأضاف “ندعو الحكومة ووزارة الخارجية وكل السفارات المعنية في البلدان التي يرغب اللبنانيون بالعودة منها إلى لبنان، المسارعة إلى اتخاذ كل الإجراءات لاستكمال إعادة هؤلاء إلى وطنهم، لأن هناك بلدانا لديها أوضاع حساسة على المستوى الأمني والاجتماعي، قد ترتب أخطارا غير الأخطار الصحية، على اللبنانيين المقيمين هناك”.

وشكر النائب الموسوي:” سعي الحكومة اللبنانية ومبادرتها إلى إعادة من أعادتهم من بلاد الاغتراب، ولكننا اليوم نرفع الصوت مجددا ونطالبها بالإسراع في إعادة المتبقين، لأن هؤلاء لديهم أهل وأبناء في هذا الوطن، ولأن حقهم الطبيعي أن يعودوا إليه، ولأنها مسؤولية الحكومة ومسؤوليتنا جميعا في إعادتهم عودة آمنة سالمة إلى ربوع الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام