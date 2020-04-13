السلطات الصحية السويدية: تسجيل 12 وفاة و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2020 - 16:44

السلطات الصحية السويدية: تسجيل 12 وفاة و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 36 mins 13 April، 2020
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