الدفاع الروسية : إزالة ألغام من مساحة 2.7 هكتار في محافظتي دمشق ودرعا

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الاثنين، قيام فرق الجيش العربي السوري خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام مساحتها 2.7 هكتار، في محافظتي دمشق ودرعا.

وقال المركز في نشرة بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية، اليوم: “قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام مساحتها 2.7 هكتار، في كل من مدينتي عربين ودوما وقريتي مزرعة محمود وحوش الفارة بريف دمشق وفي ومدينتي جاسم والحارة وبلدتين بريف درعا، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 61 عبوة ناسفة.

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبدأ بعد بعملية إزالة الألغام وإعادة بناء مدينة الرقة السورية.

وأشار المركز إلى عدم تسجيل عودة لاجئين خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية.

في سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس الماضي، أن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر احتمالا لانتشار فيروس “كورونا” في شرق الفرات وفي محيط التنف.

المصدر: وكالة سبوتنيك