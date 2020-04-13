كوريا الجنوبية بصدد إرسال 600 ألف نظام اختبار “كوفيد-19” إلى أميركا بناءً على طلب ترامب

أفاد مصدر كوري جنوبي الإثنين، أن بلاده بصدد إرسال 600 ألف مجموعة اختبار للكشف عن فيروس “كورونا” إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، وذلك بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشار المصدر لوكالة “رويترز”، إلى أنه من المقرر أن تغادر طائرة شحن تابعة لوكالة إدارة الطوارئ الفدرالية الأميركية مع مجموعات اختبار فيروس “كورونا” من كوريا الثلاثاء. ووفقا للمصدر، سيتم شحن أنظمة الاختبار ودفع ثمنها من قبل حكومة الولايات المتحدة، وسيجري تصدير 150 ألف مجموعة اختبار إضافية في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق أفيد أن دونالد ترامب، وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، سأل عن إمكانية شراء بعض “المعدات الطبية” من سيؤول. وأفاد رئيس منظمة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة في جمهورية كوريا جونغ إيون كيونغ، خلال مؤتمر صحفي أن “المعدات الطبية” التي طلبها ترامب، هي عبارة عن مجموعات اختبار”كوفيد-19″.

المصدر: سبوتنيك