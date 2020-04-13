كورونا يضرب السيارات الكورية: كيا نحو وقف 3 مصانع كبرى

يضرب فيروس كورونا الجديد صناعة السيارات الكورية بلا هوادة، ليمتد إلى المصانع الأم في الداخل، بعد أن تسبب خلال الأسابيع الماضية في توقف خطوط إنتاجها في الخارج، لاسيما في الصين، ما يؤدي إلى توقف إنتاج بعض الطرازات الشهيرة والأكثر انتشاراً في العالم.

وقال مسؤول نقابي، إن شركة كيا موتورز، أبلغت نقابتها العمالية في كوريا الجنوبية، أنها تريد تعليق العمليات في ثلاثة من مصانعها المحلية، بسبب تأثير تفشي الفيروس على الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، وفق وكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن النقابة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوافق على الخطة التي سيتم بموجبها تعليق العمليات من 23 إلى 29 إبريل/نيسان الجاري، لأن المفاوضات بشأن الرواتب جارية.

وقالت الشركة في بيان إن ”كيا موتورز تراجع حالياً تعليق بعض مصانعها في كوريا رداً على تراجع الطلب العالمي بسبب كوفيد-19، ولكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الوقت”.

وكانت هيونداي موتور قد أوقفت خط إنتاج عرباتها الرياضية من طراز توسان في مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد من 13 إلى 17 إبريل.

وعلقت هيونداي وكيا موتورز العمل في معظم مصانعهما خارج كوريا الجنوبية والصين مع انتشار فيروس كورونا بسرعة خارج آسيا. وتؤثر القيود الحكومية على التنقل لإبطاء الانتشار على إنفاق المستهلكين في كل أنحاء العالم.

وهبطت صادرات السيارات الكورية بنسبة 7.1 في المائة في أول عشرة أيام من الشهر الجاري، وهوت صادرات قطع الغيار 31.8 في المائة، بينما تراجعت صادرات البلاد من السيارات في فبراير/شباط بنسبة 25 في المائة

وفي الربع الأول من العام الجاري، سجلت صادرات العديد من الشركات العالمية هبوطا حاداً، حيث هوت مبيعات “بي إم دابليو” الألمانية بنسبة 20.6 في المائة على أساس سنوي، وعزت ذلك إلى تسبب جائحة كورونا في انهيار المبيعات بالصين خلال فبراير الماضي، كما كانت عواقب الوباء ملموسة على نحو واضح في أوروبا والولايات المتحدة، خلال مارس/آذار.

وأشارت الشركة في بيان في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن نحو 80 في المائة من وكلاء البيع أغلقوا في أوروبا و70 في المائة في الولايات المتحدة.

وبحسب الأرقام، باعت الشركة 477.1 ألف سيارة من العلامات التجارية “بي إم دبليو” و”ميني” و”رولز رويس” خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وهوت مبيعات الشركة في الصين بنسبة 31 في المائة، وفي أوروبا بنسبة 18 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 17 في المائة.

كما كشفت جنرال موتورز الأميركية عن تراجع مبيعاتها خلال الربع الأول بنسبة 7.1 في المائة، وفيات كرايسلر بنحو 10 في المائة، وفق بيانات أوردتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، في وقت سابق من إبريل الجاري.

المصدر: العربي الجديد