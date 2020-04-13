إسبانيا تعلن أن إجمالي الإصابات بوباء “كوفيد-19” يقترب من 170 ألفًا بعد تسجيل 3477 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2020 - 14:12

إسبانيا تعلن أن إجمالي الإصابات بوباء “كوفيد-19” يقترب من 170 ألفًا بعد تسجيل 3477 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 13 April، 2020
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