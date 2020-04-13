العدو الاسرائيلي يطلق النار على الصيادين ويتوغل بالأراضي الزراعية في غزة

أطلقت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل السودانية شمال قطاع غزة المحاصر، فيما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن “زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع”.

وتابعت المصادر “كما توغلت 4 جرافات وآلية عسكرية توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق البلدة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.

المصدر: فلسطين اليوم