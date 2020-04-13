6 قتلى باجتياح عواصف وأعاصير جنوب الولايات المتحدة

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم الأحد، جراء اجتياح عواصف وأعاصير ولايتي مسيسبي ولويزيانا في الولايات المتحدة، مخلفة دمارا، حسبما قالت السلطات في الولايتين.

وهبت العاصفة في الوقت الذي كان في السكان يقبعون عبر الجنوب الأمريكي مثل معظم الأمريكيين في بيوتهم بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت حالات الوفاة الست في مسيسبي، حسبما قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية.

وقالت السلطات في مدينة مونرو بلويزيانا إن “مطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج، وكذلك بسبب الأحوال الجوية العاصفة”.

المصدر: روسيا اليوم