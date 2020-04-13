البيت الابيض: ترامب يرحب بالتزام موسكو بخفض إنتاج النفط

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتزامات موسكو بخفض إنتاج النفط، بحسب ما افاد “البيت الابيض” في بيان له الاثنين.

وقال البيان “شكر ترامب الرئيس بوتين على تعاونه مع السعودية ودول أخرى منتجة للنفط لتهدئة الوضع في أسواق الطاقة العالمية”، وتابع “رحب ترامب بالتزام روسيا بإعادة إنتاج النفط إلى مستوى يتفق مع استقرار أسواق الطاقة العالمية والأسواق المالية”.

هذا وكان الكرملين قد أعلن الاحد ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ترامب والملك السعودي لبحث ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة “أوبك +”.

وتوصلت دول مجموعة “أوبك+” إلى اتفاق وصف بـ”التاريخي”، حيث أجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض على مدى التاريخ.

المصدر: سبوتنيك