الأردن: تمديد تعطيل الدوائر الرسمية حتى نهاية الشهر الجاري بسبب كورونا

قررت الحكومة الاردنية تمديد فترة تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة اعتبارا من 15 وحتى مساء 30 نيسان/أبريل الجاري.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة الأحد إن “القرار يستثني القطاعات الحيوية الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها مواصلة العمل والتي يتم تحديدها من الوزير المعني، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصرح لها بالعمل أثناء العطلة، فضلا عن القطاع الصحي العام والخاص”.

ولفت العضايلة الى انه “بخصوص المواطنين المسيحيين العاملين في القطاعات المستثناة من قرار التعطيل فإنه سيتم منحهم عطلة يومي الأحد والاثنين 19 و20 من الشهر الجاري لمناسبة حلول عيد الفصح”.

المصدر: روسيا اليوم