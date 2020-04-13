حتي: لا دولة مستثناة من قرار إعادة المغتربين وعلى المصارف واجبات اتجاه الطلاب في الخارج

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أن “هذا الأسبوع كان ناجحا بالنسبة لعودة المغتربين من الخارج، لأننا عملنا في ظروف صعبة جدا”، مؤكدا أنه “من واجبنا تأمين عودة آمنة للبنانيين”.

ولفت إلى أنه في “الأسبوع المقبل، قد يتأخر لأيام عدة، تأمين عودة المغتربين، أو قد نخفض عدد الرحلات”.

حتي وفي حديث تلفزيوني، أعلن أنه “تم تحديد مبلغ مليون دولار أميركي لتحويلها إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، وعلى المصارف أن تقوم بواجبها اتجاه الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج، وقد تبلغنا رسميا، بأن الميدل إيست تتقاضى فقط تكلفة الطائرة، ومن واجب الدولة اللبنانية، أن تؤمن نفقات عودة اللبنانيين غير المقتدرين من الخارج”.

وأكد أنه “من لا يستطيع تحمل ثمن 50%، من تذكرة السفر، لن يترك في الخارج”.

وأشار إلى أن “هناك خيارات عدة بالنسبة للطلاب اللبنانيين في الولايات المتحدة الأميركية، قد تتم إعادتهم عبر دولة عربية، وعليهم التسجيل في السفارة اللبنانية في واشنطن أو في القنصليات”.

وعن المغتربين في إفريقيا، قال: “إن البنية التحتية الصحية، غير متوافرة في عدد من المناطق في إفريقيا، لذلك نولي أهمية كبيرة لإعادة المغتربين من هناك”.

وأكد أن “لا دولة مستثناة من قرار إعادة المغتربين، لكن لا يمكن إعادة 20 ألف مغترب في أسبوع واحد، والموضوع ليس محصورا بعدد الطائرات، بل بالقدرة البشرية الاستيعابية والرأي الطبي أساسي في هذا المجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام