ترامب يعلن عن “مؤشر جيد جدا” في تطورات كورونا بنيويورك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد مرضى فيروس كورونا في مستشفيات ولاية نيويورك، التي تتصدر الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإصابات والوفيات بالعدوى، آخذ في الانخفاض.

ونشر ترامب تغريدة على “تويتر” كتب فيها: “مؤشر جيد جدا هو أن عدد الأسرة الفارغة في المستشفيات يتزايد. لقد أرسلنا 418 طبيبا وممرضا ومعالجا تنفسيا من المستشفى العائم Comfort ومركز مؤتمرات Javits إلى المستشفيات في مدينة نيويورك والولاية، وعدد الأسرة أكثر الآن مما كان مطلوبا. هذا جيد!”

وتخطى عدد الإصابات بكورونا في ولاية نيويورك 180 ألفا فيما تجاوز عدد الوفيات به 8.6 ألف، وذلك في بلد يحتل المركز الأول عالميا من حيث معدلات الوفيات (أكثر من 20.5 ألف) والإصابات (أكثر من 526 ألفا) بالعدوى.

المصدر: وكالات