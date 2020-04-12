الحاج حسن: لتوخي الدقة في المعلومات قبل نشرها

قال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب الدكتور حسين الحاج حسن، عبر حسابه على “تويتر”: “لضرورة تحلي بعض وسائل الإعلام، ولا سيما المواقع الإلكترونية، بالمسؤولية الوطنية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، ونطالب الجميع بتوخي الدقة في المعلومات قبل نشرها”.

أضاف: “للأسف العديد من المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وقعت في فخ بث الاشاعات وساهمت في انتشار الفيديو المفبرك حول مستشفى الرسول الأعظم على بعض المواقع والمنصات الإلكترونية، الأمر الذي أفقدها مصداقيتها أمام اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام