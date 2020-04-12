جشي هنأ مطارنة صور بعيد الفصح المجيد: خطة حزب الله لمواجهة كورونا في خدمة الجميع

أجرى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، اتصالات هاتفية بمتروبوليت صور للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص، وبراعي أبرشية صور المارونية المطران شكرالله نبيل الحاج، وبراعي كنيسة مار توما للروم الأرثوذكس في صور الأب نقولا باصيل، حيث قدم التهاني والتبريكات بعيد الفصح المجيد.

وتخللت الاتصالات تبادل التهنئة والتمنيات بانتهاء الأزمة الصحية المستجدة، المتمثلة بفيروس كورونا، وبإيجاد حل وطني يخرج البلاد من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي يمر بها.

وأكد جشي “التمسك بالوجود المسيحي في المنطقة وفي لبنان، والتمسك بهذا التنوع في إطار وحدة مجتمعاتنا وأوطاننا، وبكل مكونات هذا الوطن وهذه الأمة”.

ورأى أن “هناك حاجة ماسة كي نتعاون جميعا، من أجل بناء دولة حقيقية، ونوفر الأمن والاستقرار لهذا المجتمع، ونعالج هذه المشاكل السياسية والأمنية المتراكمة في هذا البلد، فالطريق إلى الاستقرار، هو قيام دولة حقيقية، لا تميز بين المواطنين، ألا وهي دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية”.

وشدد على “ضرورة أن يتعاطى جميع اللبنانيين بمسؤولية عالية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا”، معتبرا أن “الحجر المنزلي يعد أهم التدابير الوقائية والأساليب الناجحة، لاحتواء هذاةالفيروس والقضاء عليه، وبالتالي فإن الالتزام به، يعتبر مسؤولية مجتمعية وأخلاقية، من قبل أي شخص اتجاه أفراد عائلته والمجتمع”.

وختم اتصالاته مؤكدا أن “خطة حزب الله لمواجهة كورونا، هي في خدمة الجميع، وأن عناصر الدفاع المدني في “الهيئة الصحية الإسلامية” والطاقم الطبي، على أهبة الاستعداد للتدخل عند أي طارئ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام